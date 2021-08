Trabalhadores da AR GO preparam vigília este sábado à porta da sede da empresa

Os trabalhadores da empresa de transporte de mercadorias AR GO, com instalações em Vilarinho das Cambas, Vila Nova de Famalicão, preparam-se para, no próximo sábado, realizarem uma vigília à porta da sede da empresa, em Barcelos.

Recordamos que, na passada quinta-feira, a equipa de treze trabalhadores foi surpreendida com a decisão da administração em avançar com um processo de despedimento coletivo. Desde então, os profissionais desta empresa dizem não conseguir dialogar com o advogado que representa a AR GO, lembrando que ainda não receberam o vencimento que havia sido prometido para o início da semana corrente.

Sem respostas, os profissionais dispensados vão estar a partir das 10h00 de sábado à porta da sede da AR GO, em Barcelos, numa prova de que vão continuar a lutar por aquilo que entendem ser os seus direitos.

Contactado pela Cidade Hoje, o advogado da AR GO recusou comentar o caso.