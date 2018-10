“Tourism Up” procura projeto finalista em Famalicão

O “Tourism Up”, um programa de apoio a projetos no setor do Turismo, vai estar em Vila Nova de Famalicão no dia 22 de outubro para selecionar um projeto finalista que terá acesso direto à fase final do programa, promovido pelos Territórios Criativos e o Turismo de Portugal.

As inscrições decorrem em www.bit.ly/vilanovadefamalicao, até 18 de outubro e os empreendedores interessados poderão formalizar as inscrições recorrendo ao apoio do gabinete do Famalicão Made IN.

Terminada a fase do roadshow e da oficina, que começa às 10 horas, no edifício dos Serviços Educativos do Parque da Devesa, os projetos finalistas avançam para o chamado “programa de imersão empreendedora”, através da participação em dois bootcamps. A final do programa está agendada para o dia 12 de dezembro, em Loures, com a apresentação de todos os projetos e produtos finalistas. O primeiro classificado receberá um prémio monetário de 4 mil euros. O segundo e terceiro classificados recebem ambos 500 euros.

Refira-se que o “Tourism Up” é um programa de aceleração de âmbito nacional que tem por missão apoiar empreendedores e startups, presentes em territórios de baixa densidade e/ou afastados dos grandes centros urbanos.