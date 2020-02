Torneio de Carnaval do FC Famalicão junta duas centenas de jovens

A segunda edição do Torneio de Carnaval, promovido pelo FC Famalicão, decorre na tarde do dia 25 de fevereiro. A competição está reservada ao escalão sub-12 e vai juntar na Academia do clube cerca de duas centenas de jovens.

SL Benfica, Sporting CP, Rio Ave FC, FC Paços de Ferreira, Gil Vicente FC, Leixões SC, AD Fafe, FC Vizela, Merelinense FC e AD Esposende têm presença marcada neste torneio que pretende promover a formação e a competição entre jovens jogadores, aproveitando a pausa competitiva e as férias escolares.

Os jogos decorrem ao longo de todo o dia. Para o período da manhã está agendada a primeira fase, na qual as equipas estarão divididas em grupos. As eliminatórias e as finais decorrem durante a tarde.