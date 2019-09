A edição deste ano do Torneio Cidade de Famalicão, em hóquei em patins, disputa-se este fim de semana, no Pavilhão Municipal. No sábado, a partir das 18h30, defrontam-se o FAC e o Porto B e, às 20h30, o Riba de Ave mede força com o CD Póvoa.

Para domingo, a partir das 16h30, está agendado o jogo para apurar o terceiro e quarto classificados, com a final a ser disputada a partir das 18h30.

A organização deste torneio é atribuída, alternadamente, ao Riba de Ave Hóquei Clube e ao Famalicense Atlético Clube. A edição 2019 está a cargo do FAC.