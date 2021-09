Tony Carreira adia concerto da próxima semana em Guimarães

Foi adiado o concerto de Tony Carreira marcado para o Multiusos de Guimarães. O espetáculo estava agendado para o dia 2 de outubro mas, afinal, vai-se realizar mais tarde.

Segundo informação publicada na página de facebook do artista, o adiamento do concerto deve-se à atualização das normas da Direção Geral da Saúde, relacionadas com a pandemia de Covid-19.

A atuação de Tony Carreira em Guimarães fica marcada para 30 de outubro, no mesmo espaço mas com condições que oferecem uma maior segurança e aproveitamento da sala face às novas diretivas das autoridades de saúde.