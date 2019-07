Toni Martínez vem de Espanha e assina por 3 temporadas

Toni Martínez é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O avançado espanhol, de 22 anos, assina por três épocas, vindo do Lugo. Formado no Valencia, clube pelo qual conseguiu mais de 100 golos nas camadas jovens, o atacante emigrou para Inglaterra para representar o West Ham. Martínez atuou pela equipa principal do emblema de Londres antes de ser emprestado ao Valladolid, clube que ajudou a regressar à La Liga no final da temporada 2017/18.

Internacional pelas seleções jovens espanholas, o atacante está «contente por fazer parte de um projeto ambicioso» e diz-se pronto «para ajudar o FC Famalicão a conseguir muitas vitórias».