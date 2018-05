Tomatubikers atingem o meio da época com resultados acima do esperado

No passado domingo a equipa famalicense TOMATUBIKERS participou em Paredes de Coura na 5ª das dez provas que compõe o calendário do Campeonato do Minho de XCO. Na sequência do que tem sido o campeonato de 2018 os atletas famalicenses partiram à disputa do pódio onde subiram até ao momento por 32 vezes esta época.

As provas, apesar das dificuldades tiveram sortes diferentes para os atletas famalicenses, com Leonor Silva a ser a segunda classificada na categoria Iniciados, ainda nesta categoria em masculinos José Pedroso que terminou a prova ao sprint foi 3º classificado e Eduardo Machado foi o 9º. Em Infantis, José Cardoso que se tem vindo a afirmar como uma esperança do futuro foi uma vez mais 1º classificado, dominando por completo os adversários. Nas provas da tarde em Cadetes Femininas, Joana Santos foi a brilhante vencedora da prova onde foi acompanhada no pódio por Rute Silva que fez o 2º lugar. Na categoria masculina o cadete Miguel Pedroso obrigado a correr numa bicicleta emprestada foi 17º. Na categoria Juniores em femininos, Marta Reis subiu ao lugar mais baixo do pódio ao ser a 3ª classificada. Já em masculinos, José Simões impôs uma vez mais a sua classe e dominou por completo a corrida conseguindo um brilhante primeiro lugar reforçando deste modo o primeiro lugar no campeonato. Na prova de Elites na vertente masculina em Sub-23, António Azevedo também ele a dominar a prova faz 1º lugar em Sub-23 e não fosse um problema físico na última faria igualmente primeiro à geral, no entanto o 3º lugar da geral foi igualmente meritório. Já Nuno Mesquita foi vítima de um problema técnico que o obrigou a parar na zona de assistência e que condicionou a sua prova, conseguindo apesar de tudo ainda recuperar até 4ª classificado em Sub-23. Ainda nesta categoria João Azevedo e Marco Azevedo foram respetivamente, 6º e 8º’s na classificação final. Na soma de todos estes excelentes resultados os TOMATUBIKERS subiram uma vez mais ao pódio arrecadaram o 3º lugar por equipas nesta 5ª prova do Campeonato do Minho de XCO, ocupando agora o 2º lugar no ranking regional.

CLASSIFICAÇÕES INDIVIDUAIS – INICIADOS 2º Lugar – Leonor Silva 3º Lugar – José Pedroso 9º Lugar – Eduardo Machado // INFANTIS 1º Lugar – José Cardoso // CADETES 1º Lugar – Joana Santos (femininos) 2º Lugar – Rute Silva (femininos) 17º Lugar – Miguel Pedroso // JUNIORES 3º Lugar – Marta Reis (femininos) 1º Lugar – José Simões // ELITES 1º Lugar – António Azevedo (3º Geral) 4º Lugar – Nuno Mesquita (7º Geral) 6º Lugar – João Azevedo (10º Geral) 8º Lugar – Marco Azevedo (12º Geral) // EQUIPAS – 3ª Classificada