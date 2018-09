A toga “Becas” elaborada pelo artesão famalicense Manuel Campos conquistou o júri do concurso arrecadando o prémio de “Melhor Peça de Artesanato”. Foram ainda entregues três menções honrosas aos artesãos Marta Cruz de Amarante com tecelagem, às rendas de Bilros de Vila do Conde e a José Falcão pela capa em burel – L’Pardo.