Todo-o-Terreno: Tiago Reis vence Baja TT Vinhos de Portugal e aumenta vantagem na frente do campeonato

Tiago Reis/Valter Cardoso venceram a Baja TT Vinhos de Portugal, que se disputou no passado fim de semana. No Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, e depois da longa paragem da competição no período de verão, o piloto do Team Transfradelos, que conta com suporte da Overdrive Racing, dominou e venceu os três setores seletivos.

O famalicense da Toyota Hilux V8 Overdrive, mostra-se muito satisfeito com o resultado e com o reforço da vantagem na frente do campeonato. «Foi uma vitória muito importante, principalmente pelo facto de termos aumentado a distância para o segundo classificado. Fizemos uma prova sem problemas de maior e conseguimos demonstrar o nosso andamento».

Tiago Reis agradece «a todos os patrocinadores que tornam possível esta aventura no CPTT, no qual estamos a dar tudo para levar mais longe as marcas que nos apoiam. Uma palavra também para toda a equipa de mecânicos que nos acompanha e que foi incansável ao longo de todo o fim de semana».

Com 74 pontos, Tiago Reis lidera o CPTT, com 28 pontos de vantagem sobre André Amaral. A próxima ronda é a Baja TT do Oeste, organizada pela Escuderia de Castelo Branco. Uma prova totalmente nova onde a dupla tentará continuar a sua caminhada rumo ao título nacional.