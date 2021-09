Todo-o-Terreno: Tiago Reis marca presença na Baja Itália

O campeão nacional de Todo-Terreno 2019 e atual líder do campeonato, vai disputar a Baja Itália, oitava de nove rondas do Campeonato de Mundo de Bajas Todo-Terreno, competição que termina em outubro, na Baja Portalegre. A participação do famalicense na prova italiana, que decorre de 10 a 12 de setembro, surge numa fase da temporada em que as provas nacionais estão numa pausa de verão.

Na Toyota Hilux V8 Overdrive e navegado por Valter Cardoso, Tiago Reis mostra-se satisfeito com a possibilidade de voltar à competição e fala «numa experiência totalmente nova que permitirá acumular mais experiência ao volante da Toyota Hilux». Esta é a segunda prova internacional «em que participamos esta temporada e esperamos que isso traga frutos para os objetivos internos, num campeonato que terminará com três provas praticamente consecutivas, todas disputadas em outubro», afirmou o piloto que nesta prova terá o suporte técnico da Overdrive Racing.

A Baja Itália decorre entre os dias 10 e 12 de setembro na província de Pordenone, na região de Friuli-Venezia Giulia e conta com seis setores seletivos, num total de 614,31km, dos quais 369.94km cronometrados.