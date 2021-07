Todo-o-Terreno: Tiago Reis foi o melhor português em Espanha

Tiago Reis/Valter Cardoso estiveram na Baja Spain, que decorreu em Teruel (Aragon), prova pontuável para a Taça do Mundo de Cross Country. O famalicense, ao volante da Toyota Hilux V8, terminou na quarta posição, «Apesar de termos dado o tudo por tudo para alcançar um lugar no pódio, estamos satisfeitos com o resultado, uma vez que ficámos apenas atrás de três grandes nomes do todo-terreno mundial como é o caso de Nasser Al Attiyah,Mattias Ekström e Yazeed Racing».

Tiago e Valter foram os melhores portugueses em prova e terceiros entre as Toyota Hilux V8 (todas assistidas pelaOverdrive Racing).