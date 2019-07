Todas as corporações de bombeiros de Famalicão ajudam colegas em Vila Real e Viana do Castelo

A noite tem sido de muito trabalho para os bombeiros portugueses. Em Alijó, Vila Real, continua ativo o fogo que tem deflagrado ao longo das últimas horas e, na zona do Minho, em Arcos de Valdevez, já no distrito de Viana do Castelo, estão cerca de uma centena de homens a combater um fogo numa industria de madeiras.

Todas estas ocorrências estão a ser acompanhadas pelas três corporações de bombeiros do concelho de Vila Nova de Famalicão. Os elementos que partiram para Vila Real e Viana do Castelo com o objetivo de facilitar o trabalho dos colegas e tornar o combate mais eficaz.