«Toca-nos quando a nossa terra reconhece o valor que possamos ter»

Na sessão solene evocativa do 34.º aniversário de elevação de Famalicão a cidade, que decorreu ao final da tarde desta terça-feira, na Casa das Artes, foram homenageadas 24 individualidades e instituições que se destacaram pelo exercício de uma cidadania que valorizou e projetou o concelho nas mais diversas áreas.

O mais alto galardão, a medalha de honra do município, foi para Raquel Rego Silva, pelo seu percurso profissional mas, acima de tudo, pelo cargo de presidente do Tribunal da Relação de Guimarães. É a primeira e única mulher em Portugal a presidir a um tribunal superior.

No dia em que foi agraciada confessou que «cai bem no coração e toca-nos quando a nossa terra vê que existimos e reconhece o valor que possamos ter». Raquel Rego Silva acrescentou que é uma carreira longa, feita essencialmente fora do concelho, mas de «alguém que gosta muito da sua terra».

Na abertura, o presidente da Câmara Municipal apelou à participação da sociedade, desde o cidadão, às associações e empresas, para que haja uma sociedade mais sustentável a nível democrático.

A perceção de Paulo Cunha é que, tanto ao nível do concelho como do país, não somos uma sociedade sustentável do ponto de vista democrático e acredita que há um longo caminho pela frente. «Sozinhos, eu e o meu executivo, com os autarcas de freguesia, não poderemos fazer tanto quanto podemos fazer se contarmos com o envolvimento, com o apoio crítico, com o clima de compromisso dos famalicenses, na construção de um futuro melhor», realçou o autarca.

Paulo Cunha explicou que os galardões são uma homenagem àqueles famalicenses que se destacaram na comunidade e que, com a sua ação, elevam o nome do concelho. «Os galardões significam muito mais do que uma mera efeméride, do que um simples reconhecimento; são um sinal muito importante que queremos dar à comunidade», frisou.

O autarca famalicense quer que estes famalicenses sejam o exemplo para que outros possam seguir os mesmos passos. É o comprometimento que espera dos cidadãos para um concelho melhor.