TMG INVESTE 52,5 MILHÕES DE EUROS

A Têxtil Manuel Gonçalves (TMG) vai investir 52,5 milhões de euros, divididos pela TMG Automotive (45,5 milhões de euros) – um dos maiores fabricantes europeus de tecidos plastificados e outros revestimentos para a industrial automóvel – e pela TMG Tecidos, dedicada aos têxteis tradicionais (6,9 milhões de euros).

Este investimento na requalificação de edifícios do complexo industrial e na aquisição de maquinaria, tem impacto ao nível do emprego, com a criação de, pelo menos, 151 postos de trabalho.

Por outro lado, o ramo automóvel da TMG vai laborar, pela primeira vez, no concelho. É intenção da empresa expandir a produção da fábrica de Campelos (Guimarães) cuja capacidade de produção está no limite.

Este investimento será explicado na manhã de segunda-feira, durante mais uma visita do roteiro Famalicão Made IN. O presidente da Câmara Municipal de VN Famalicão, Paulo Cunha, lidera a comitiva que vai conhecer as linhas mestras deste projeto de investimento que está a devolver a pujança industrial às históricas instalações em Vale S. Cosme.

Recorde-se que o regresso da TMG a Famalicão foi anunciado em outubro de 2016, quando a Câmara Municipal declarou de interesse municipal esta iniciativa empresarial.