Título mundial de dança decide-se em Famalicão

É este sábado a 5.ª edição do “Famalicão Dança”, que reunirá os melhores profissionais da dança de 19 países de três continentes. Será no pavilhão municipal, que estará engalanado para receber a festa da dança.

Nesse dia, Famalicão recebe, pela primeira vez, o Campeonato do Mundo de 10 Danças Profissionais e a 7.ª e última prova do circuito nacional de dança desportiva em latinas e standard. A organização é da Gindança, com o apoio da Câmara Municipal, Instituto Português do Desporto e Juventude e da Federação Portuguesa de Dança Desportiva.

No Campeonato do Mundo de 10 Danças, a organização prevê uma participação a rondar os 30 pares. Como se trata dos melhores profissionais do mundo, será possível ver no pavilhão municipal grandes exibições de danças standard e latinas. Mais uma vez, o público vai vibrar ao ritmo do samba, cha cha cha, rumba, paso doble, jive, valsa inglesa, tango, valsa vienense, slow foxtrot e quickstep.

Quanto ao 7.º circuito nacional de dança desportiva em latinas e standard, estarão em pista 300 pares, em representação de escolas/clubes do continente e ilhas. Nesta prova serão entregues as faixas dos campeões nacionais 2018.

A Gindança tem vindo a organizar este evento e os elogios têm surgido. De tal forma que a Federação Mundial confiou uma vez mais na associação e este ano com responsabilidades acrescidas ao entregar-lhe uma prova que envolve profissionais de nível internacional.

Programa:

11 horas – Início previsto do 7º circuito nacional

16h55 – WDSF PD World Ten Dance Championship – 1ª ronda

18h15 – WDSF PD World Ten Dance Championship Adult – Cerimónia de Abertura

19h15 – Intervalo Para Jantar

19h35 – Desfile das Escolas do Circuito Nacional e entrega de faixas campeões

22h05 – WDSF PD World Ten Dance Championship – Final Standard

23 horas – WDSF PD World Ten Dance Championship – Final Latinas

23h25 – Classificações Campeonato do Mundo Profissionais Dez Danças – Cerimónia de encerramento