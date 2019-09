Tiago Reis/Valter Cardoso regressaram às vitórias no Campeonato de Portugal de Todo-Terreno. A dupla do Team Transfradelos venceu a Baja TT Idanha-a-Nova que terminou na manhã deste domingo.

A equipa famalicense assumiu o liderança no primeiro dia de prova, posto que não mais largou até final. Pedro Dias da Silva e Alexandre Ré completaram os lugares do pódio e adiaram a decisão do título para a derradeira prova do Campeonato, a Baja de Portalegre.

Tiago Reis, em Mitsubishi Lancer Evolution, foi o piloto mais capaz nas difíceis pisas da Beira Baixa que, muito traiçoeiras, foram deixando pelo caminho alguns dos pilotos inscritos. Com uma liderança confortável que trazia do primeiro dia, o piloto famalicense atacou no segundo dia para dilatar a vantagem e aproveitou ainda a luta pelos restantes lugares do pódio, travada pelos seus mais diretos adversários na luta pelo título nacional, para concluir a prova com mais de 2 minutos de vantagem.

Em segundo lugar ficou Pedro Dias da Silva, navegado pelo famalicense José Janela, em Ford MO EXR 05 Proto.