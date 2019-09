O Team Transfradelos está de regresso ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, com as duplas Tiago Reis/Valter Cardoso e Edgar Reis/Paulo Marques a alinharem na Baja TT Idanha-a-Nova, a quarta prova da temporada.

Na terceira posição do campeonato, Tiago Reis parte com o objetivo de somar o maior número de pontos possíveis e, assim, manter-se na luta pela discussão do título. «A anulação da Baja TT do Douro fez com que tivéssemos quase quatro meses sem competir no campeonato. Vamos entrar na sua fase decisiva e continuar a lutar para que possamos discutir o título na derradeira prova», começa por dizer o piloto famalicense, que se apresenta debilitado, em virtude de uma lesão no pé. Ainda assim, promete, «tudo farei para que esse problema físico não me impeça de estar ao melhor nível. Sei que será uma prova que exigirá mais de mim, mas a motivação superará todas as dificuldades».

Edgar Reis, acompanhado por Paulo Marques, cumpre a sua época de estreia no todo-o-terreno e quer fazer o maior número de quilómetros possíveis.

A Baja TT Idanha-a-Nova tem início marcado para o próximo sábado, dia 21 de setembro, com o prólogo e primeiro Setor Seletivo (SS). No dia seguinte, domingo, disputa-se a segunda etapa, com dois setores que completam os quase 330 quilómetros cronometrados da prova.