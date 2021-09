Tiago Reis quer manter liderança no Campeonato de todo-o-terreno

A dupla Tiago Reis/Valter Cardoso está ansiosa pelo regresso ao Campeonato de Portugal de Todo-Terreno, depois de uma longa paragem no período de verão. Aos comandos da Toyota Hilux V8 Overdrive que o levou recentemente ao pódio na Baja Itália, Reis procura em Reguengos de Monsaraz manter a liderança do CPTT para melhor gerir as duas últimas provas do campeonato.

Para o famalicense do Team Transfradelos, «é importante entrar bem logo no prólogo, se queremos estar sempre confiantes ao longo da prova. As duas participações em provas internacionais deram-nos outros conhecimentos sobre a Toyota Hilux que ainda não tínhamos e isso vai ser benéfico neste regresso ao CPTT», começou por explicar o piloto.

O objetivo «passa por manter a liderança no Campeonato e, se possível, ganhar a prova. Temos a ambição, mas sabemos das valências dos adversários, por isso temos de trabalhar e fazer o nosso melhor».

A prova organizada pela secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense começa na próxima sexta-feira e conta com 356,3km de ação cronometrada.