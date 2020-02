Tiago Reis pronto para defender título nacional de todo-o-terreno

Tiago Reis e Valter Cardoso, detentores do título absoluto do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, iniciam este fim de semana a defesa do título, na Baja TT Vindimas do Alentejo. O Mitsubishi Racing Lancer mantém-se como aposta para uma temporada que se espera bastante competitiva. «Iniciar uma nova temporada ostentando o título absoluto é, sem dúvida, um grande motivo de orgulho e responsabilidade. Vamos encarar todas as provas com a mesma ambição do ano passado e tentar lutar pelas vitórias sabendo, contudo, que a concorrência será ainda maior», reconhece o piloto famalicense do Team Transfradelos.

Tiago Reis não sente «pressão acrescida» e vai avisando a concorrência que quer voltar a conquistar o campeonato. «Vamos, em todas as provas, tentar conquistar o maior número de pontos possíveis e, ao longo da época, veremos como estaremos nessa luta».

Também de regresso ao ativo na prova de abertura do calendário 2020 estará Edgar Reis e o seu Mitsubishi Pajero. Filipe Martins será o navegador nesta temporada que o piloto famalicense espera consolidar o ritmo que adquiriu em 2019.

A Baja TT Vindimas do Alentejo, disputa-se entre sábado e domingo, num total de 309,52 quilómetros cronometrados, divididos em duas etapas, dois setores seletivos e um prólogo que abre as hostilidades na manhã de sábado.