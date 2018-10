Tiago Reis na luta pelo título nacional do todo-o-terreno

A dupla Tiago Reis/Valter Cardoso, terceira no Nacional de Todo-o-Terreno, a 7 pontos da liderança, vai dar tudo pelo título nacional, na derradeira prova, a 32.ª edição da Baja Portalegre 500. Ciente das dificuldades, a dupla do Team Transfradelos está convicta que, sem sobressaltos, pode lutar pelo troféu.

Para Tiago Reis este será um verdadeiro teste, que encara com naturalidade. «Ao longo do campeonato aproveitámos as nossas oportunidades e estamos nesta decisão por mérito próprio. Agora, resta-nos desfrutar e acreditar até ao último quilómetro numa prova que tem caraterísticas muito especiais e as surpresas podem estar ao virar da primeira ou da última curva. Vamos acreditar até ao final».

Quem também marca presença na prova organizada pelo ACP é Avelino Reis que, aos comandos de um Mitsubishi Pajero, volta à competição. «Vamos lutar pelo melhor resultado possível na nossa categoria e sempre de olhos postos nos tempos do Tiago, dadas as possibilidades que temos de festejar todos no final. Vai ser uma prova muito interessante», explicou Avelino Reis que será navegado por Filipe Martins.

Janela à espreita no Troféu Total/Mazda

Na Baja Portalegre 500 agendada para este fim de semana, com um total 456,56km, divididos por quatro setores seletivos, há outro famalicense que pode alcançar um título. Trata-se de José Janela, navegador de Pedro Dias da Silva, que disputa o Desafio Total/Mazda. A equipa está em segundo lugar, com 73 pontos, a três de distância da dupla que lidera o Desafio.