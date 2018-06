Tiago Reis confia num bom resultado na Baja TT Gondomar

Após um regular início de temporada que culminou com a vitória na Baja TT Capital dos Vinhos, a dupla Tiago Reis/Valter Cardoso está já preparada para a participação na prova organizada pelo GAS, a Baja TT Gondomar – Rota da Filigrana, quarta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Na segunda posição do campeonato, a apenas um ponto do líder, a dupla que representa a Team Transfradelos está confiante em mais um bom resultado. “A vitória em Reguengos foi a melhor forma de confirmar que estamos no bom caminho. Conhecemos as nossas capacidades e a nossa regularidade, agora temos de manter a toada evolutiva. Ocupar o segundo lugar do campeonato traz outras responsabilidades, mas também sabemos que os nossos adversários tudo vão fazer para se superiorizar. Da nossa parte podem esperar o mesmo empenho de sempre”, explica Tiago Reis.

Valter Cardoso, que acompanhará como habitualmente Tiago Reis no Mitsubishi Evolution Racing Lancer, está apostado em manter os bons resultados. “Vimos de uma vitória no campeonato e chegamos a esta prova no segundo lugar. Nada temos a provar, mas queremos mostrar que ocupamos este lugar com mérito. Acredito que podemos fazer mais um brilharete nesta prova”, explica.

Quem também vai marcar presença na Baja TT Gondomar – Rota do Filigrana é Avelino Reis. Navegado por Jorge Lopes o piloto regressará aos comandos de um Toyota Rav 4, inscrito na categoria T8. “Vai ser um prazer competir numa prova onde o meu pai também estará presente. É um orgulho enorme para mim competir ao lado de alguém tão importante para mim”, disse Tiago Reis.

O Multiusos de Gondomar acolhe o centro nevrálgico da prova, local onde irão decorrer as verificações administrativas e técnicas, acolhendo ainda o parque de assistência e parque fechado. Em relação à prova propriamente dita, terá início pelas 14h00 do próximo sábado com uma dupla passagem pelo prólogo de 9.30km. Para domingo estão agendados dois setores seletivos em pleno Marão com 120.51km de extensão. A cerimónia de pódio, está marcada para as 16h10 no Multiusos de Gondomar.