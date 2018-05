Tiago Reis brilha em Reguengos e triunfa pela primeira vez

A dupla Tiago Reis / Valter Cardoso provou este fim-de-semana que está a evoluir da forma correta no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, vencendo a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, que se realizou em Reguengos de Monsaraz. Com este resultado, Tiago Reis é novo segundo classificado do Nacional, a apenas 1 ponto do líder.

Cumprindo o objectivo de manter a regularidade na competição organizada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a dupla que representa a Team Transfradelos saltou para a frente da corrida ainda no sábado, ao vencer o primeiro setor seletivo da prova. Já antes, no Prólogo, Tiago Reis tinha rodado a ritmo elevado alcançando o segundo lugar nos primeiros 8.03km cronometrados da prova organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense.

Já este domingo, Tiago Reis voltou a mostrar todas as suas capacidades vencendo o segundo setor seletivo, superando toda a concorrência e provando que Mitsubishi Evolution Racing Lancer está pronto para os grandes desafios. “Estou muito feliz com esta vitória, não esperava vencer tão cedo no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, uma vez que os campeonatos têm sido muito competitivos. Quero agradecer à minha equipa de assistência, ao meu navegador, família, parceiros e patrocinadores”, explicou o piloto famalicense que venceu pela primeira vez no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

No final, quem também não escondeu toda a sua satisfação foi o navegador Valter Cardoso. “Penso que nas provas anteriores, onde tivemos alguns problemas, tínhamos demonstrado que o nosso lugar era nos lugares da frente. Nesta corrida, sem problemas, conseguimos o resultado que está à vista de todos. O Mitsubishi é um excelente carro e o Tiago está num ritmo muito forte“, disse.

O próximo desafio da Team Transfradelos é a Baja TT Gondomar – Baja do Filigrama, organizada pelo Gondomar Sport Clube, que se disputa a 16 e 17 de junho, e onde a equipa tem possibilidades reais de assumir o comando do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.