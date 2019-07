Tiago Reis azarado em Aragón

O piloto famalicense Tiago Reis, acompanhado pelo seu navegador Valter Cardoso, não foi feliz na sua estreia numa prova de Todo-o-Terreno além-fronteiras. Um problema mecânico, no Mitsubishi Racing Lancer, fez com que terminasse a Baja Espanha Aragón após percorridos 114 quilómetros.

Apesar da desistência, a dupla portuguesa conseguiu impor um ritmo bastante interessante durante o tempo que se manteve em prova, rodando entre os dez primeiros classificados da geral. “Entramos nesta prova com o único objectivo de terminar e mantivemos um ritmo cauteloso para não correr riscos. Não demos nenhum toque, mas uma porca da rotula da direcção fez questão de soltar-se e acabamos por ter de abandonar”, começou por explicar Tiago Reis.

Obviamente frustrado por não ter conseguido completar a sua primeira baja em Aragón, Tiago Reis tem agora o foco direccionado para as próximas provas em território nacional. “Acabamos por não fazer os quilómetros que pretendíamos e isso teria sido muito importante na preparação das próximas provas do CPTT. Vamos virar as atenções para a Baja de Idanha-a-Nova e trabalhar para que tudo corra de feição e possamos estar na máxima força”, disse ainda o piloto do Team Transfradelos.

A Baja TT de Idanha-a-Nova disputa-se entre 21 e 22 de Setembro e será a penúltima prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.