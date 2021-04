Tiago Pinto assume equipa feminina do FC Famalicão

O FC Famalicão já tem solução técnica para a equipa feminina. Tiago Pinto vai assumir a equipa até final da época, tendo a seu lado os restantes elementos que fazem parte da sua estrutura técnica que tem servido o clube.

Tiago Pinto, ex-atleta do clube, onde está desde os 8 anos de idade, tem assumido a chefia técnica nos escalões de formação do clube. É, por isso, um homem da casa e «perfeitamente identificado com a vontade, determinação, paixão e espírito de trabalho deste clube», relata fonte a Cidade Hoje.

O jovem treinador sucede a João Marques que cessou funções esta terça-feira.

O primeiro grande teste de Tiago Pinto é já este domingo, em Lisboa, frente ao Benfica. Trata-se do jogo da jornada 11 da fase de apuramento de campeão, com as duas equipas separadas por apenas dois pontos. O Famalicão soma 22 e é terceiro da classificação; o Benfica, no segundo lugar, tem 24 pontos.