A décima edição do Bike Tour Tiago Machado arranca na manhã do próximo domingo, a partir das 9h30. Além do tradicional passeio de bicicleta, esta jornada desportiva contempla uma caminhada, também ela aberta à participação de todos.

Dez anos depois, o Bike Tour Tiago Machado regressa às origens, com partida na freguesia de Vale São Martinho, localidade de onde arrancou a primeira edição e cuja Junta de Freguesia apoia a iniciativa, assim como vários parceiros.

O passeio terá uma extensão 18 quilómetros (dificuldade baixa), enquanto que a caminhada será de cerca de 6 kms (dificuldade baixa). Os participantes habilitam-se ao sorteio de vários prémios e a associação para qual reverterá a verba angariada é, mais uma vez, a Dar as Mãos – Associação de Solidariedade.

Para além da solidariedade e prática desportiva, esta é, também, uma oportunidade para pedalar ao lado do ciclista famalicense que, esta época, representou o Sporting – Tavira e, no próximo ano, ingressará na Efapel.

O Bike Tour Tiago Machado, que trará a Famalicão outros ciclistas de renome, tem o apoio da Associação de Ciclismo do Minho e as inscrições podem ser efetuadas em www.acm.pt.