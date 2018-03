Tiago Machado foi o único português a terminar o Paris-Nice

O único ciclista português que conseguiu terminar a prova foi o famalicense Tiago Machado (Katusha Alpecin), acabando no 51° lugar a 52 minutos e 15 segundos do vencedor da prova, Marc Soler.

Marc Soler (Movistar) venceu a prova ciclista Paris-Nice. O espanhol terminou com quatro segundos de vantagem sobre o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott), com quatorze de vantagem sobre Gorka Izagirre (Bahrain-Merida), e com dezasseis de vantagem sobre Jon Izagirre (Bahrain-Merida).

