Tiago Machado 18º no contrarrelógio europeu

Tiago Machado foi esta quarta feira o 18.º classificado no contrarrelógio individual do campeonato da Europa, uma prova de 45 quilómetros, disputada em Glasgow, Escócia, com triunfo do belga Victor Campenaerts.

O corredor famalicense completou o percurso em 56m12s, tendo feito uma prova em crescendo de setor para setor, aproveitando da melhor forma as zonas mais exigentes fisicamente e nas quais o poderio físico típico dos roladores não se impunha de forma mais evidente. José Gonçalves concluiu o contrarrelógio na 22.ª posição, com 57m29s. O barcelense demorou a entrar no ritmo, começando muito lento para ir conquistando posições à medida que a prova foi avançando. O belga Victor Campenaerts, com 53’38’’78, revalidou o título de contrarrelógio, batendo o campeão europeu de 2016, o espanhol Jonathan Castroviejo, por apenas 63 centésimos de segundo.

A equipa de Portugal compete no próximo domingo na prova de fundo. A Tiago Machado e José Gonçalves vão juntar-se Ricardo Vilela e Rui Costa.