The Black Mamba no aniversário da Casa das Artes

A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão comemora este fim-de-semana o seu 17.º aniversário e a festa vai fazer-se ao som de uma das bandas portuguesas do momento – os The Black Mamba.

O grupo, cuja musicalidade mistura a soul music, o blues e o funk, atua este sábado, 2 de junho, pelas 21h30, no espaço cultural famalicense e prepara-se para subir ao palco do grande auditório no seu formato mais completo, em octeto.

Depois do disco de estreia – “The Black Mamba” – e do sucessor “Dirty Little Brother”, a banda encontra-se já a trabalhar no seu terceiro trabalho de originais, do qual já se conhece o primeiro single – “Stronger”.

No âmbito das comemorações do 17.º aniversário da Casa das Artes há ainda mais três momentos a assinalar.

No cinema, a exibição do terceiro episódio da saga “Os Vingadores” – “Vingadores: Guerra do Infinito”, nesta sexta-feira, dia 1 de junho, pelas 21h30, e do filme de animação “Asas pelos Ares”, no sábado, dia 2, às 15h00 e às 17h30.

Na música, destaque ainda para o concerto da Orquestra Sinfónica ESPROARTE, sob a direção do maestro Gustavo Delgado e apresentação de Jorge Castro Ribeiro, neste domingo, dia 3 de junho, pelas 11h30.