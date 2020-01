Têxteis técnicos valem 156 milhões para Famalicão

As exportações crescem em Famalicão, que é o concelho líder no Norte, e dentro das exportações sobe a relevância dos têxteis técnicos.

Segundo o Anuário Estatístico Regional do INE, referente ao ano de 2018, as exportações de têxteis técnicos somam 156 milhões de euros, representando 31% do total das vendas internacionais do setor têxtil e vestuário neste concelho.

Recorde-se que em 2016 registou 111 milhões, no ano seguinte subiu para 124 milhões de euros, o ano passado para 156 milhões. De resto, entre 2013 e 2018, as exportações de materiais ou produtos têxteis que se distinguem pela sua elevada tecnicidade e diferenciação cresceram 58% no concelho.

Famalicão, que ostenta a marca de Cidade Têxtil de Portugal, assume grande destaque no contexto nacional, com 9,4% das exportações da indústria têxtil e vestuário em Portugal, com 502 milhões de euros de vendas para o exterior em 2018. Relativamente ao total de exportações em Famalicão, o têxtil representa 24,2%.

Os principais mercados de exportação dos têxteis famalicenses são Espanha (19%), Alemanha (16%) e França (11%).

Mas há ainda outros indicadores macroeconómicos importantes relativamente aos têxteis famalicenses: em 2018, o volume de negócios cresceu para os 817 milhões de euros e o valor acrescentado bruto subiu para os 263 milhões de euros.

A indústria têxtil e do vestuário conta, em Vila Nova de Famalicão, com 852 empresas e regista um total de 10.902 pessoas ao serviço.