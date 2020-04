Testes à Covid-19 devem ser mais abrangentes, pede presidente dos Famalicenses

A Secretária de Estado da Administração Interna anunciou, esta quinta-feira, que as forças e serviços de segurança e os bombeiros são prioritários nos testes à covid-19, uma medida bem recebida, no entanto, redutora, na opinião do presidente da direção dos BV Famalicenses.

António Meireles, em email enviado ao presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, assume que nesta medida deviam, também, ser considerados os membros das direções, pessoal administrativo e auxiliar. Todos «garantem o bom funcionamento das associações humanitárias».

E, embora não seja do âmbito da Liga, Meireles sugere, ainda, que os funcionários da Proteção Civil, o vereador da Proteção Civil e o presidente da Câmara deveriam ser abrangidos pela mesma regra.