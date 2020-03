Testemunho: Tirsense luta contra o Covid-19 no hospital e deixa mensagem no facebook

Orlando Martins, conhecido cantor natural de Santo Tirso, está infetado com Covid-19.

O artista luta contra o vírus no Hospital de S.João, na cidade do Porto. Lando, nome pelo qual é conhecido na industria da música, utilizou as redes sociais para tranquilizar os seguidores dizendo que “tudo está no bom caminho”.

O músico aproveitou o momento para deixar um agradecimento público a toda a equipa daquela unidade hospitalar.