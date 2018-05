“Territórios Dramáticos” em Joane até segunda-feira

O “Territórios Dramáticos” continua a levar a Joane, além de muitos espetáculos, iniciativas paralelas que promovem o envolvimento ativo do público, fomentando o seu desenvolvimento pessoal e cultural.A programação dos “Territórios Dramáticos”, organizado pelo Teatro da Didascália, prossegue esta sexta-feira, 25 de maio, às 21h30, no Fauna, com “Brisa ou Tufão”, de Mafalda Saloio.

No sábado, à mesma hora, mas Centro Cultural de Juventude de Joane, assista a “Portugal não é um país pequeno”, do Hotel Europa.

Após estes espetáculos acontece “Cear e Falar”, rubrica que promove a discussão entre a plateia e os artistas, acompanhada da gastronomia regional típica.

No próximo domingo e segunda-feira, às 16 horas, no Fauna, pode ver o espetáculo, “Manipula#som”.

Ainda no domingo, na sala de ensaios da ACE Famalicão, entre as 9 e as 18 horas, decorre uma Oficina de Teatro Documental, para estudantes e profissionais de teatro, desenvolvida por André Amálio (Hotel Europa). O preço é de 15 euros.

A segunda edição de “Territórios Dramáticos tem como objetivo pensar as práticas de criação teatral, privilegiando a pluralidade estética e artística.