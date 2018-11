Teresa Fernandes vence Concurso de Fado Amador de Famalicão

Teresa Fernandes, natural de Guimarães, foi a grande vencedora do Concurso de Fado Amador de Famalicão. A grande final da iniciativa decorreu na passada quinta-feira, 8 de novembro, no café-concerto da Casa das Artes e marcou o primeiro dia do Festival de Fado de Famalicão.

As fadistas Joana Campos, natural de Famalicão, e Mafalda Leite, de Santa Maria da Feira, conquistaram o segundo e terceiro lugares do concurso, respetivamente.

O primeiro classificado recebeu um prémio monetário de 250 euros e a garantia de uma atuação num dos principais eventos organizados pelo Município de Vila Nova de Famalicão em 2019. O segundo e terceiro classificados receberam 100 e 50 euros, respetivamente.

Recorde-se que este ano foram apurados 9 participantes para a final do Concurso de Fado Amador.

Gisela João foi a convidada do segundo dia do Festival de Fado, na sexta, dia 9, com um concerto que esgotou o grande auditório da Casa das Artes.