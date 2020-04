Terceiro período começa a 14 de abril sem aulas presenciais

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou na tarde desta quinta-feira, que o 3.º período irá recomeçar a 14 de abril, mas ainda sem aulas presenciais.

O mesmo cenário manter-se-á em todos os anos de ensino, à exceção do 11.º e 12.º anos cujas aulas presenciais serão retomadas, logo que possível, para as disciplinas sujeitas a exame nacional. As provas de aferição e exames do 9.º ano estão canceladas. Exames nacionais do ensino secundário foram adiados para julho e setembro.

Principais pontos:

– 3.º período recomeça a 14 de abril sem aulas presenciais para o ensino básico, do 1.º ao 9.º ano;

– Exames e Provas de Aferição do 9.º ano canceladas;

– Exames nacionais do ensino secundário adiados para julho, dias 6 e 23, com segunda fase em setembro, dias 1 e 7.

– Do 1.º ao 10.º ano, todos os níveis de ensino vão finalizar o ano letivo com ensino à distância;

– 11.º e 12.º ano, quando possível, retomarão aulas presenciais nas disciplinas submetidas a exame nacional.