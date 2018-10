Tentou atear fogo florestal com um isqueiro e foi preso

A GNR deteve um jovem, de 28 anos, em flagrante delito quando, com um isqueiro, tentou atear fogo no Parque Natural de Vizela.

Presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Braga, o jovem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, para internamento preventivo.

Recorde-se que o período crítico, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, foi prolongado até 15 de outubro, sendo necessário continuar a adotar as medidas e ações especiais de prevenção de incêndios florestais.