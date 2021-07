Ténis: Torneio sub-12 de Famalicão com 40 atletas do continente e ilhas

De 18 a 21 de julho decorreu o primeiro Torneio Sub-12 de nível B em Famalicão, uma organização do Ténis Clube de Famalicão em conjunto com a Associação de Ténis do Porto, com a participação de 40 jogadores do continente e ilhas.

Em singulares masculinos, Santiago Vasco do Porto Cricket LTD venceu Gonçalo Amorim do Clube de Ténis de Faro, por 6-4 e 61. Em femininos, a vencedora foi Vittoria Accon, do Mais Ténis, que derrotou Sofia Almeida, do ANA Gondomar, por 6-1 e 6-0. Em pares, a dupla Gonçalo Amorim, CT Faro, e Lourenço Correia, ET Linha de Lisboa, venceu, por 6-2 e 6-3, Santiago Vasco, PCLTD, e Misha Botelho, CT Jamor. Em femininos, o par Giulia Leo, CT Jamor, e Sofia Almeida, ANAG, derrotou, por 7-5 e 7/6(6) Vottoria Accon, Mais Ténis, e Clara C. Mártires, da Qtª da Marinha Cascais.