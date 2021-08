Ténis: Mafalda Guedes vence mais um torneio

Depois de vencer, em pares, mais uma edição do torneio internacional júnior de Leiria, que decorreu nos primeiros dias de agosto, a tenista famalicense Mafalda Guedes repete o feito ao lado de Matilde Morais no OPorto Sistelmar Cup que terminou no passado sábado, no Clube Ténis do Porto.

A dupla bateu na final a italiana Isabella Righi e a sueca Elena Samuelsson, pelos parciais de 6-2, 6-4.

Em singulares, Mafalda foi eliminada pela Italiana Noemi Basiletti, por 7-6, 1-6, 4-6.

Na próxima semana, a tenista vai disputar mais um torneio internacional, a Taça Diogo Nápoles, no complexo Monte Aventino, no Porto.

Na última semana de agosto, Mafalda tem pela frente i nacional sub-18.