Ténis: Mafalda Guedes está a disputar campeonato nacional de sub-18

A tenista famalicense Mafalda Guedes encontra-se, esta semana, em Lousada, na disputa pelo campeonato nacional de sub-18. A competição decorre desde o início da semana e termina este sábado.

Antes desta competição, Mafalda deu por terminado um ciclo de 3 torneios internacionais de grande exigência.

No último torneio, que decorreu de 16 a 21 de agosto, Mafalda disputou a Taça Diogo Nápoles, no complexo de ténis do Monte Aventino, no Porto, torneio internacional de sub-18.

Em singulares atingiu as meias finais, perdendo com a canadiana Scarlett Nicholson. Em pares, com Matilde Morais, sagrou-se campeã após vitória sobre as alemãs Amelie Justine Hejtmanek e Vicky Veloso, por expressivos 6-1; 6-3. É o terceiro título internacional da Mafalda em três semanas consecutivas.