As temperaturas vão continuar a subir e, na região, prometem chegar perto dos 40 graus.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, terça-feira será o dia mais quente da semana com uma máxima de 38 graus.

Para este domingo estão previstos 32 graus e para segunda 37.

