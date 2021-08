Na próxima semana os termómetros não devem ultrapassar os 26 graus de máxima na região.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a vai contar com sol e algumas nuvens, sendo que em grande parte dos dias a máxima que deve ser atingida é de 25 graus.

Terça feira será o dia mais quente da semana.

