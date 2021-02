Depois de um fim de semana de mau tempo, em especial no sábado, o sol regressou para ficar até ao final do dia de terça-feira.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a semana vai começar com sol e termómetros a atingirem os 15 graus de máxima.

Na terça, a temperatura volta a subir até aos 19, num dia que será de céu pouco nublado.

A chuva regressa quarta e deverá manter-se até sexta.

Acompanhe aqui a previsão para Famalicão