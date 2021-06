Depois de dias de mau tempo, com chuva e trovoada, o sol regressa em pleno esta semana.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sexta-feira será o dia mais quente em Famalicão, com uma máxima de 30 graus. No entanto, segunda feira ainda será de alguma chuva.

Veja a previsão ao detalhe aqui