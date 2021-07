De acordo com a previsão do IPMA a semana em Vila Nova de Famalicão vai começar com temperaturas na ordem dos 22 graus.

Com o passar dos dias as máximas vão subindo, chegando a atingir os 34 graus na quinta e os 35 na sexta.

Sexta e sábado serão os dias mais quentes.

Poderá ver a previsão ao detalhe aqui