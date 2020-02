A semana que se segue vai ser de bom tempo, a partir de terça-feira, de acordo com as previsões do instituto português do mar e da atmosfera.

Até sexta-feira as máximas em Vila Nova de Famalicão vão até aos 18.cº, sendo que para o próximo fim de semana, sábado e domingo, os termómetros poderão atingir os 20.cº.

Ainda segundo o IPMA, a chuva só deverá regressar a partir do dia 25 deste mês.