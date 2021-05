A semana que se segue vai contar com sol, alguma chuva e temperaturas sempre acima dos 20 graus.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva só vai cair em Famalicão na quinta-feira, havendo, nesse dia, uma ligeira descida da temperatura máxima.

Pode ver a previsão ao detalhe aqui.