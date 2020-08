Depois de semanas com tempo quente e seco, a chuva está de regresso.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os dias de sol vão dar lugar a duas nublados e com a presença de chuva, que pode chegar em forma de aguaceiros fracos.

Em Vila Nova de Famalicão, as temperaturas vão andar a rondar os 24 a 26 graus.

Confira aqui a previsão