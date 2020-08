Chega esta terça-feira o mês de setembro. Com ele continua o bom tempo, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Espera-se que os dias mais quentes da próxima semana sejam a quinta e sexta-feira, com os termómetros a poderem atingir os 35ºc.

Não há previsão de chuva.

Veja aqui a previsão completa para Vila Nova de Famalicão