Tempo de muito frio vai manter-se

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo até quinta-feira, por causa do frio.

Mas o IPMA alerta que o frio deverá prolongar-se por toda a semana, em especial na região norte e centro.

Em Famalicão, nos próximos dias, as mínimas estarão entre -1 e 0 graus, e as máximas não vão além dos 10 graus.

Deve-se proteger do frio, vestindo várias camadas de roupa, protegendo extremidades com luvas e gorro e ingerindo bebidas quentes. Especial cuidado também com a condução na estrada devido ao gelo.