Depois uma série de dias consecutivos com chuva, a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera antevê tempo frio e seco até, pelo menos, ao final da semana de passagem de ano.

A chuva vai dar lugar ao sol que, mesmo assim, não vai ser suficiente para fazer subir os termómetros.

Veja a previsão dos próximos dias para Vila Nova de Famalicão