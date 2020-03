Depois de alguns dias de chuva, o sol aparenta estar de regresso.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva ainda pode cair nesta sexta-feira mas parte do fim de semana será sem ela.

Para este sábado há previsão de sol em todo o território continental, com as máximas a irem dos 16 aos 20 graus.

Apesar de tudo, a chuva regressa no domingo para ficar por cá ao longo da próxima semana, com ligeiras interrupções.